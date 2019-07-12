Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников

Они напомнили, что за защитой своих прав потребители всегда могут обратиться в Роспотребнадзор.

Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации, как обезопасить себя от мошенников: не отдавать чужим людям свой паспорт и не называть данные банковских карт.

Специалисты напомнили, что часто жертвами недобросовестных граждан становятся люди преклонного возраста, которые доверчивы и порой наивны.

— С осторожностью приобретайте у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, мелкую бытовую технику — товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена, как правило, завышается в десятки раз. С осторожностью посещайте бесплатные демонстрации косметологических услуг с настойчивыми рекомендациями "местного" врача, презентации косметики с "исключительными" свойствами, — посоветовали в ведомстве.

Эксперты отметили, что часто продавцы убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы, когда слышат о недостатке денежных средств для покупки услуги. Документы по таким сделкам печатают мелким шрифтом, а продавцы торопят с подписанием договора.

Специалисты подчеркнули, что к своим персональным данным и документам стоит относиться бережно. Не следует отдавать паспорт в руки чужих людей и сообщать незнакомцам данные банковской карты — пин-код и CVV.

В ведомстве уточнили, что граждане могут обратиться в Роспотребнадзор за защитой своих прав в случае подписания договора с недобросовестными продавцами или исполнителями услуг.

Ранее эксперты Роспотребнадзора рассказали, как делать безопасные дистанционные покупки через Сеть.