В Москве загорелся Государственный архив литературы и искусства

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В Москве горит Российский государственный архив литературы и искусства. Из здания эвакуируют сотрудников и посетителей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные служб столицы.

Происходит сильное задымление на верхних этажах здания, четвертом и пятом, — сообщили агентству.

В столичном главке МЧС информацию о пожаре пока не подтверждали.

В Российском государственном архиве литературы и искусства хранятся материалы по истории отечественного искусства.

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