Названы регионы России, где можно будет увидеть лунное затмение

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Фото © Flickr / NASA HQ PHOTO

Максимальная фаза затмения продлится с 00:31 до 02:00 ночи по московскому времени 17 июля.

Частичное лунное затмение, которое пройдёт в ночь на 17 июля, лучше всего будет видно в Крыму и на Северном Кавказе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на специалистов Московского планетария.

Москвичи смогут увидеть затмение при условии безоблачной погоды. При этом эксперты советуют воспользоваться биноклем или небольшим телескопом.

Будет хорошо видно в европейской части России (кроме её севера), где затмение произойдёт около местной полуночи. Начальные фазы затмения будут также видны в юго-западной Сибири уже под утро, на заходе Луны, — говорится в сообщении.

Полутеневое затмение начнётся 16 июля в 21:43 по московскому времени. Частичное затмение стоит ожидать в 23:01 мск. Максимальная фаза продлится с половины первого ночи 17 июля до двух часов ночи. Закончится же космическое "представление" в 03:17.

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