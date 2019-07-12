Названы регионы России, где можно будет увидеть лунное затмение

Максимальная фаза затмения продлится с 00:31 до 02:00 ночи по московскому времени 17 июля.

Частичное лунное затмение, которое пройдёт в ночь на 17 июля, лучше всего будет видно в Крыму и на Северном Кавказе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на специалистов Московского планетария.

Москвичи смогут увидеть затмение при условии безоблачной погоды. При этом эксперты советуют воспользоваться биноклем или небольшим телескопом.

— Будет хорошо видно в европейской части России (кроме её севера), где затмение произойдёт около местной полуночи. Начальные фазы затмения будут также видны в юго-западной Сибири уже под утро, на заходе Луны, — говорится в сообщении.

Полутеневое затмение начнётся 16 июля в 21:43 по московскому времени. Частичное затмение стоит ожидать в 23:01 мск. Максимальная фаза продлится с половины первого ночи 17 июля до двух часов ночи. Закончится же космическое "представление" в 03:17.