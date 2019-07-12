Российские самолёты в Турции выгрузили компоненты C-400 — видео

На авиабазе Мюртед в провинции Анкара приземлились российские самолёты, которые доставили в Турцию компоненты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Трансляцию выгрузки вёл портал Anadolu на своей странице в "Перископе".

Как сообщает газета Eni Safak, с компонентами С-400 в турецкое государство прилетели как минимум три воздушных судна.

Ранее сегодня Министерство обороны Турции сообщило о прибытии на авиабазу Мюртед в Анкаре первой партии компонентов ЗРС. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки осуществляются в строгом соответствии с достигнутыми договорённостями и подписанными контрактами.