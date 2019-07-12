Россиянка до смерти избила сына из-за компьютерных игр

Приступ агрессии возник на фоне употребления алкоголя. Эксперты насчитали на голове и теле ребёнка не менее десяти ударов, что и вызвало смерть.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы посёлка Барышево Выборгского района. Женщина обвиняется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Жертвой стал её малолетний сын.

— Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина избила мальчика, нанеся ему не менее 10 ударов по голове и различным частям тела, причинив ему тяжелейшие травмы, от которых беззащитный ребёнок скончался на месте, — сообщает пресс-служба регионального СКР.

Горе-мать признала свою вину в убийстве сына. Она пояснила, что из-за алкоголя не отдавала отчёт своим действиям. Со слов женщины, она вернулась домой поздно ночью и застала сына за игрой в компьютер, что её сильно разозлило, поэтому она набросилась на него с кулаками. Мальчику на момент смерти не исполнилось и пяти лет.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Ярославлем опекуны привязали пятилетнего мальчика к столбу.