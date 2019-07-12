В Сочи ребёнок погиб, упав с балкона отеля

Малышка играла и облокотилась на стеклянное ограждение балкона. Оно не выдержало веса и вывалилось.

В ночь на 12 июля в Сочи с восьмого этажа отеля выпал ребёнок. По версии следствия, полуторагодовалая девочка со своим папой находилась на балконе. Малышка играла и облокотилась на стеклянное ограждение, оно не выдержало давления, и девочка выпала.

Скорая помощь приехала быстро, но медикам спасти ребёнка не удалось. От полученных травм малышка скончалась.

По словам очевидцев, родители девочки вместе с ней приехали в Сочи из Нижнего Новгорода на отдых. В ночь происшествия многие услышали сначала звон битого стекла, а потом узнали, что выпал ребёнок.

В настоящее время СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности".