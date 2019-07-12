В Коми 72-летний дедушка выжил после пяти дней в лесу без еды и воды

При себе у пожилого грибника был мобильник, однако он зашёл в лес настолько глубоко, что там просто не ловила сотовая связь.

В Коми спасателям удалось найти пропавшего в лесу пенсионера. 72-летний житель деревни Сёльыба пошёл по грибы, но заблудился. Больше пяти дней его искали местные жители и сотрудники аварийно-спасательного отряда "СПАС Коми". Наконец, сегодня пенсионер был обнаружен и доставлен в больницу.

— Дедушку нашли, с ним всё хорошо. Довезли до посёлка. Сказал, что сбился с пути, ушёл очень далеко в лес. Спасатели нашли его следы и шли по ним, — рассказал один из спасателей местному изданию "Комиинформ" .

При себе у пожилого грибника был мобильник, однако он зашёл в лес настолько глубоко, что там просто не ловила сотовая связь. "Интерфакс" сообщает, что у старика не было с собой ни еды, ни воды: пить приходилось из луж.

Ранее Лайф рассказывал, как под Тверью спасли пенсионерку, просидевшую несколько часов в болоте. Женщина сильно устала и к приезду волонтёров держалась за ветку из последних сил.