Россельхознадзор будет контролировать зоопарки, океанариумы и цирки

Госконтроль за содержанием в неволе животных, не используемых в культурно-зрелищных целях, осуществит Росприроднадзор.

Россельхознадзор с 1 января 2020 года будет контролировать содержание животных в зоопарках, океанариумах и цирках. Соответствующее постановление подписал глава Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА "Новости".

Согласно документу, федеральная служба будет заниматься лицензированием деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, океанариумах, дельфинариях, цирках и зоотеатрах. Также специалисты Россельхознадзора будут следить за соблюдением требований по их содержанию.

Как отмечается, госконтроль за содержанием в неволе животных, которых не используют в культурно-зрелищных целях, будут осуществлять сотрудники Росприроднадзора.

Напомним, в декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. В июне 2019 года кабмин установил список животных, которых запрещено держать дома.