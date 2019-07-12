Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Украиной с учётом разговора с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ отношения с Киевом с учётом телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе с учётом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского, — сказал Песков.

Также поднимались вопросы и внутрироссийской повестки.

Напомним, первый телефонный разговор двух лидеров состоялся накануне вечером. Беседа состоялась по инициативе Киева и, как стало известно сегодня, продлилась 20 минут. Кстати, Путин и Зеленский говорили по-русски. Сегодня в Кремле раскрыли подробности беседы и её продолжительность.