Волонтёры СКФО показали свои достижения на окружном форуме добровольцев

В частности, добровольцы убрали 50 тонн мусора, установили тысячу контейнеров для сбора пластика, обустроили аллеи славы и создали донорское движение.

Волонтёры Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) презентовали свои проекты и достижения на первом добровольческом окружном форуме, который прошёл 9–11 июля в селе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом рассказали в пресс-службе Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи ("Роспатриотцентр").

В четверг, 11 июля, участники форума встретились с полномочным представителем президента России в СКФО Александром Матовниковым, а также с врио главы Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и рассказали им о своих проектах.

— Благодаря работе волонтёров-медиков в СКФО полторы тысячи жителей округа впервые стали донорами крови, также было благоустроено 110 фельдшерско-акушерских пунктов, — рассказали в "Роспатриотцентре".

Волонтёры проекта "Экосплав по реке Кубань", в свою очередь, убрали около 50 тонн мусора в Ставропольском крае, а добровольцы из Ингушетии очистили прибрежные зоны 20 рек и установили порядка тысячи контейнеров по сбору пластика. Волонтёры Северного Кавказа занимались благоустройством трёх сотен памятных и мемориальных мест, аллей славы и воинских захоронений.

Матовников отметил многообразие добровольческих проектов и добавил, что тому причиной во многом послужили программы, реализованные в 2018 году. Прошедший Год добровольца стал настоящим импульсом для развития сферы волонтёрства в России.

Напомним, российские волонтёрские движения с каждым годом набирают обороты. Так, конкурс "Добровольцы России" проводится уже девять лет, при этом в 2019 году на конкурс поступило более 28 тыс. заявок.