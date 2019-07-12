Путин поздравил Науседу с вступлением в должность президента Литвы

Президент России Владимир Путин поздравил Гитанаса Науседу с вступлением в должность президента Литвы. Об этом сообщается на сайте российского посольства в республике.

— Уважаемый господин Науседа, примите поздравления в связи с вступлением в должность президента Литовской Республики. Желаю Вам успехов, а также здоровья и благополучия, — говорится в сообщении.

Сегодня победивший во втором туре выборов президента Литвы Науседа принёс присягу в парламенте и вступил в должность главы государства.

Ранее Гитанас Науседа высказался против нагнетания полемики в адрес России.