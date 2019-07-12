СБУ не пустила Савченко в ДНР из-за "здравого смысла"

Савченко планировала поехать в республику в рамках предвыборной кампании в парламент — она баллотируется в одномандатном избирательном округе в Донецкой области.

СБУ не разрешила нардепу Надежде Савченко пересекать линию разграничения в Донбассе в соответствии со "здравым смыслом". Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Георгий Тука.

— В соответствии со здравым смыслом служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов Надежде Савченко, — написал он.

Нардеп хотела поехать на территорию республики, чтобы "поговорить с людьми" в рамках предвыборной кампании в парламент, в который она баллотируется в одномандатном избирательном округе в Донецкой области.

Напомним, что последний раз Савченко приезжала в ДНР в феврале 2017 года. Тогда она встретилась с пленными силовиками.