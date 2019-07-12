Мать с ребёнком выпрыгнули из автобуса без водителя и попали под колёса

Мальчик был доставлен в больницу с несколькими переломами и внутренним кровотечением.

В Казахстане мать с маленьким сыном выпрыгнули из автобуса и попали под его колёса. Видео с инцидентом опубликовано на странице kolesa.kz в "Фейсбуке".

Инцидент произошёл ещё в начале июля, но видео появилось только сейчас. Водитель вышел из автобуса после того, как задел легковой автомобиль на повороте. При этом он забыл поставить машину на тормоз. Через какое-то время одна из пассажирок маршрута закричала, чтобы все выходили. Женщина с ребёнком прыгнули из автобуса, но оказались под колёсами. Буквально через секунду один из очевидцев смог залезть в кабину и остановить машину.

Пострадавшие были доставлены в больницу с серьёзными травмами. У мальчика диагностированы несколько переломов, внутреннее кровотечение и ушибы.

В центре пассажирских перевозок отметили, что водитель не виноват в случившемся. Мужчина, сидевший за рулём легковушки, скрылся с места ДТП и объявлен в розыск.