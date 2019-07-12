Хакеры взломали биржу криптовалют Bitpoint и украли $32 млн

В настоящий момент на онлайн-бирже приостановлены все операции с криптовалютами.

Японская биткоин-биржа Bitpoint Japan (BPJ) подверглась хакерской атаке. Злоумышленникам удалось вывести со счетов компании около 3,5 миллиарда иен (около 32 миллионов долларов, или 2 миллиардов рублей). Об этом говорится в заявлении компании.

— В ночь на 11 июля 2019 года в системе торговли виртуальной валютой BPJ произошла ошибка перевода средств. По итогам расследования оказалось, что в результате мошеннических действий произошёл незаконный отток криптовалюты, — сообщает компания.

Общая сумма вывода активов составила приблизительно 3,5 миллиарда иен, из которых примерно две трети средств принадлежало клиентам BPJ.

Представители Bitpoint принесли извинения за неудобства, причинённые клиентам, и пообещали в кратчайшие сроки разобраться с возникшей ситуацией. Также в компании отметили, что после хакерской атаки прошло экстренное совещание, прекращены отправка и получение виртуальных валют.

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