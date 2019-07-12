Сотрудники подмосковного заказника ищут пропавшего журавлёнка Рыжика

Последний раз GPS-сигнал с передатчика, закреплённого на ноге птицы, поступал в июне.

Работники заказника "Журавлиная родина", который находится в городском округе Талдом, бьют тревогу. Им перестал поступать GPS-сигнал с передатчика, который они закрепили на ноге журавлёнка по имени Рыжик.

Орнитологи окольцевали Рыжика в прошлом году с целью получить больше информации о маршрутах миграции и местах сезонного обитания этих краснокнижных птиц. В начале октября журавлиная семья отправилась на юг, через несколько дней сигнал стал поступать с озера Сиваш в Крыму, а потом — из заповедника Аскания-Нова.

К концу октября стая журавлей оказалась в национальном парке Хула в Израиле, а весной сигнал начал поступать из Смоленской области. Там Рыжика зафиксировали последний раз в прошлом месяце. Представители заказника приехали к месту сигнала, но журавля там не обнаружили.

В связи с этим Минэкологии и сотрудники заказника просят жителей северо-востока Подмосковья и всех неравнодушных помочь им с поисками птицы.

— Если удастся увидеть молодого журавля с цветными пластиковыми кольцами с индивидуальным кодом, сообщить в Минэкологии по почте: minecology@mosreg.ru , либо непосредственно в администрацию заказника "Журавлиная родина": info@craneland.ru, — пишут на сайте Минэкологии.

Уточняется, что в ближайшие три месяца нужно обращать внимание на ноги серых журавлей в Талдомском и Сергиево-Посадском округах.

Ранее орнитологи просили москвичей не тревожить молодых пустельг.