Порошенко отреагировал на желание Зеленского его люстрировать

Политик усмотрел в этом признаки "пророссийского реванша" и выразил мнение, что нынешняя власть освобождает места для представителей "пятой колонны".

Бывший президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал предложение Владимира Зеленского о люстрации чиновников, занимавших высокие государственные посты с 2014 по 2019 год. По этим правилам люстрации подлежит и сам Порошенко. Вот только политику эта идея не по нраву: он усмотрел в ней признаки "пророссийского реванша" и выразил мнение, что с помощью этого механизма нынешняя власть освобождает места для представителей "пятой колонны".

— Этот список очень напоминает другой список — тех, против кого государство-агрессор ввело санкции, тех людей, которые защищали Украину, которые защищали революцию достоинства, которые побеждали и останавливали пророссийскую колонну, — приводит слова Порошенко сайт возглавляемой им партии "Европейская солидарность".

Противостоять наступлению так называемых реваншистов, по словам Порошенко, можно только одним путём: объединившись вокруг мощной политической силы, которая способна остановить "пятую колонну Кремля". Разумеется, бывший гарант говорит о своей новой партии.

Тем временем Зеленский уже внёс в Раду законопроект о люстрации Порошенко и компании. В своём видеообращении Зеленский ранее заявил, что деятельность этих чиновников, помимо общественной оценки, в будущем получит также "справедливую юридическую". К такому решению украинского лидера подтолкнуло увиденное за время его президентства. Он считает, что чиновник — это "безнадёжный диагноз".