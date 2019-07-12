Более 300 партнёров-работодателей присоединились к проекту "Профстажировки 2.0"

На платформе проекта размещено 978 практико-ориентированных заданий (кейсов) по различным направлениям.

349 партнёров-работодателей присоединились к совместному проекту АНО "Россия — страна возможностей" и Общероссийского народного фронта "Профстажировки 2.0". Об этом сообщается на сайте проекта.

По словам генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова, они разместили на платформе проекта 978 практико-ориентированных заданий (кейсов). Самым активным регионом он выделил Ямало-Ненецкий автономный округ (145 кейсов), а самой активной компанией — "Россети" (87 кейсов).

— Каждый студент или учащийся ссуза сможет выбрать на платформе кейс по своему направлению подготовки, а с 1 сентября начать его решать вместе с научным руководителем в рамках курсовой или дипломной работы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе востребованных направлений — экономика и управление (229 кейсов), электро- и теплоэнергетика (123) и управление в технических системах (97).