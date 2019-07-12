Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ с помощью быстрых платежей

Система быстрых платежей позволяет в режиме 24/7 переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам.

Уже к концу года россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ с помощью системы быстрых платежей. Такие планы есть у Банка России.

— Мы понимаем, что она (функция. — Прим. Лайфа) нужна, поскольку граждане хотели бы платить онлайн за жилищно-коммунальные услуги или налоговые платежи, причём с минимальными тарифами, а желательно — ноль. Мы считаем, что система быстрых платежей как раз для этой функции очень подходит, — рассказала в эфире телеканала "Россия 24" первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

В ЦБ прогнозируют, что на начало 2020 года к системе быстрых платежей будут подключены более 250 банков, сейчас эта цифра составляет четырнадцать банков, и ещё 114 организаций подали заявки на подключение.