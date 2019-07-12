Москвичка упала в водосток в парке и исчезла

Друзья пропавшей утверждают, что пытались помочь ей выбраться. Её поиски результатов пока не принесли.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения 26-летней девушки в Москве, сообщается на сайте ведомства.

По версии супруга и друзей пропавшей, поздно вечером 30 июня девушка упала в водосток в дендропарке на юге российской столицы. Друзья пытались помочь, однако вытащить её им не удалось.

Поиски, которые проводят следователи, а также сотрудники Мосводоканала и Мосводостока, результатов пока не принесли. Правоохранители допросили всех очевидцев, осмотрели место инцидента и изучили записи камер видеонаблюдения.

Следователи не исключают, что пропавшую могли убить. Расследование продолжается.