Россиянин снялся в новом сезоне "Очень странных дел"

Актёр из Омска сыграл роль советского офицера, который пытался вывести на чистую воду двух проникших на секретную базу подростков.

Третий сезон нашумевшего сериала "Очень странные дела", который появился на экранах во всём мире 4 июля, уже успел установить рекорд на Netflix: количество просмотров всех серий за первые четыре дня с момента премьеры составило 40,7 млн.

В съёмках известного сериала удалось принять участие российскому актёру — омичу Михаилу Кузнецову. В этот раз красной нитью по всему сюжету прошла излюбленная тема американского кино — "злые русские", угрожающие США. Михаил сыграл роль офицера, который на секретной базе пытался добиться от двух проникших на неё подростков, на кого они работают.

Кузнецов поделился своим успехом в Facebook.

— Добро пожаловать обратно в третий сезон "Очень странных дел". Наслаждайтесь, друзья мои! Эпизод 6, — подписал свой пост актёр.

Ранее Лайф писал, что Netflix выпустил сериал о российской императорской семье Романовых.