Россиянин снялся в новом сезоне "Очень странных дел"

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Актёр из Омска сыграл роль советского офицера, который пытался вывести на чистую воду двух проникших на секретную базу подростков.

<p>Фото © Скриншот из сериала &#34;Очень странные дела&#34;</p>

Третий сезон нашумевшего сериала "Очень странные дела", который появился на экранах во всём мире 4 июля, уже успел установить рекорд на Netflix: количество просмотров всех серий за первые четыре дня с момента премьеры составило 40,7 млн.

В съёмках известного сериала удалось принять участие российскому актёру — омичу Михаилу Кузнецову. В этот раз красной нитью по всему сюжету прошла излюбленная тема американского кино — "злые русские", угрожающие США. Михаил сыграл роль офицера, который на секретной базе пытался добиться от двух проникших на неё подростков, на кого они работают.

Кузнецов поделился своим успехом в Facebook.

Добро пожаловать обратно в третий сезон "Очень странных дел". Наслаждайтесь, друзья мои! Эпизод 6, подписал свой пост актёр.

Ранее Лайф писал, что Netflix выпустил сериал о российской императорской семье Романовых.

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