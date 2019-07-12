В Совфеде оценили обещание ВСУ направить корабли в Керченский пролив

Россия руководствуется общеизвестными правилами прохождения судов, отмечает сенатор Олег Морозов.

Обещание главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака вновь провести украинские корабли через Керченский пролив являются элементом психологического давления и информационного шума. Такое мнение Лайфу высказал член Совета Федерации Олег Морозов.

— Это больше элемент психологического давления и на нас, и на партнёров своих, в том числе заокеанских. Потому что все ответы даны, никаких проблем с прохождением Керченского пролива нет, — сказал сенатор.

По его словам, Россия руководствуется общеизвестными правилами прохождения судов.

— Все корабли, которые эти правила реализуют, получают доступ в эту акваторию. Поэтому, мне кажется, это элемент такого информационного шума, не более того, — резюмировал Морозов.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. В конце мая Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля.