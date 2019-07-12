Почти половина россиян оказалась равнодушна к Грузии

Тем не менее большинство опрошенных высказали мнение, что хорошие отношения между странами важны и тем и другим.

Чуть менее половины россиян (48%) относятся к Грузии безразлично. Это следует из опроса, проведённого фондом "Общественное мнение".

За вариант "хорошо" (отношусь к Грузии) свой голос отдали 37% респондентов. В плохом отношении к закавказскому соседу признались 8% респондентов. 7% затруднились ответить.

В качестве причин положительного отношения к Грузии россияне выделяли гостеприимство, хорошее обращение с гостями. Среди тех, кто не любит Грузию, превалировал вариант "плохое отношение к России".

Подавляющее большинство (71%) считает, что отношения между Россией и Грузией одинаково важны для обеих стран. 19% выразили мнение, что больше в этом нуждается Тбилиси, 3% — что Москва. 8% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 6 по 7 июля в 53 субъектах РФ. В нём приняли участие полторы тысячи человек.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян.