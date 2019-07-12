Туристам закрыли доступ к завораживающим, но опасным "сибирским Мальдивам"

По словам директора ТЭЦ, запреты вызваны желанием обеспечить безопасность людей.

Новосибирская ТЭЦ-5 закрыла доступ к искусственному озеру, получившему прозвище Сибирские Мальдивы за необычный, бирюзовый цвет воды. Об этом сообщает пресс-служба "Сибирской генерирующей компании".

— В связи с участившимися случаями проникновения на производственный объект Новосибирской ТЭЦ-5 принято решение усилить меры безопасности, — говорится в сообщении.

Как пояснил это решение директор ТЭЦ-5 Олег Зыков, купаться и пить воду из озера нельзя, а ограничения вызваны соображениями безопасности.

Эта зона является режимным промышленным объектом, там ежедневно ведутся технические работы, осуществляется движение грузового транспорта. Вода в золоотвале — техническая, с повышенным показателем pH. Контакт кожи с такой водой может привести к аллергическим реакциям из-за большой минерализации.

Что касается радиационного фона гидросооружения то, по словам Зыкова, он соответствует норме.

В текущем летнем сезоне бирюзовое озеро привлекло большое внимание туристов, любителей красивых селфи и эффектных фотографий. Статьи об озере появились во многих зарубежных изданиях.