В ДНР рассказали о концентрации техники ВСУ в Донбассе

На донецком направлении зафиксирована концентрация военной техники и личного состава украинских силовиков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замначальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

— Фактически сейчас здесь вместо пяти бригад находится семь, а в каком количестве вооружение — сложно сказать, — отметил он.

Басурин добавил, что концентрация живой силы и техники на донецком направлении может быть связана с ротацией войск, а не с подготовкой Украины к широкомасштабным боевым действиям.

Напомним, что представители ДНР регулярно сообщают о перестрелках в регионе. Ранее стало известно, что съёмочная группа из Донецка попала под обстрел украинских силовиков. Также бойцы ВСУ обстреляли юг ДНР из артиллерии крупного калибра, в результате чего сгорело десять гектаров пшеницы. Позднее сообщалось, что при очередном обстреле погибла пожилая жительница Горловки.