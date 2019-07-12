Жителя Уфы, который заживо сжёг влюблённую пару, приговорили к 17 годам колонии

Мужчина и женщина заперлись на кухне и не пустили его, когда он попросил у них наркотики.

В Уфе суд присяжных признал виновным в двойном убийстве местного жителя, который поджёг влюблённую пару, снявшую у него комнату. Константина Вавилова приговорили к 17 годам в исправительной колонии строгого режима и последующему ограничению свободы сроком на один год, сообщает СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

Как установили правоохранители, ночью 7 марта 2018 года Вавилов распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми — 36-летней женщиной и 49-летним мужчиной, которые к тому же употребляли наркотики. Спустя некоторое время гости уединились на кухне и заблокировали дверь диваном.

Утром хозяин квартиры стал ломиться на кухню и требовать, чтобы с ним поделились наркотиками. Гости не пустили его в помещение, после чего Вавилов разлил у двери бензин, поджёг его и ушёл в магазин, закрыв дверь в квартиру.

Мужчина и женщина оказались в ловушке — потерпевший погиб на месте от отравления угарным газом. Его подруге удалось выбраться. Несмотря на это, женщина скончалась в больнице от тяжёлых ожогов тела и дыхательных путей спустя 20 дней после случившегося. Как уточнили в прокуратуре, перед смертью она дала показания против хозяина квартиры, который не стал вызывать экстренные службы и скрылся с места преступления.

Сам Вавилов утверждал о наличии у него алиби: якобы по пути в магазин он встретил своего знакомого. Впоследствии выяснилось, что мужчина, о котором говорил хозяин квартиры, скончался за месяц до трагического случая.