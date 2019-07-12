Арестованный замглавы ПФР получал "зарплату" в IT-компании

В СИЗО Иванов будет находиться до 9 сентября. Чиновник подал в отставку сразу после задержания.

Арестованный заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов получал "зарплату" в IT-компании "Техносерв". Такой версии придерживается следствие, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Сумму в размере 4,4 миллиона рублей он получал частями. Каждый месяц — по 200 тысяч в течение двух лет. Деньги поступали на банковскую карту директора департамента по работе с госструктурами "Техносерв" Алексея Копейкина, который также был арестован на два месяца.

Как уже сообщал Лайф, чиновник признал свою вину в получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей. По предварительным данным, незаконное вознаграждение выплатили ему за покровительство. Он арестован до 9 сентября. Сразу после задержания Иванов подал в отставку.