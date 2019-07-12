Число заболевших мышиной лихорадкой в Саратовской области возросло до 848

Это острая вирусная инфекция, переносчиками которой являются грызуны. Вирус передаётся не только контактным способом, но и воздушно-капельным путём.

Почти 850 жителей Саратовской области заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Из них 162 человека до сих пор находятся в инфекционных отделениях с подозрением на данное заболевание. Об этом агентству "Взгляд-инфо" сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

— Лабораторно подтверждён диагноз у 848 человек, — подтвердили в ведомстве.

Напомним, вспышка геморрагической лихорадки наблюдается в регионе с конца мая. Именно тогда в медицинские учреждения стали массово обращаться горожане с одинаковыми жалобами. Сообщалось, что от ГЛПС скончалась одна пациентка.

Из-за вспышки инфекции были закрыты детские лагеря, однако позже смены возобновили. В лесопарковых зонах возле оздоровительных лагерей была проведена дератизация.

Специалисты считают, что вспышка мышиной лихорадки в Саратовской области связана с тёплой зимой. По мнению специалистов, грызунам, в частности, рыжим и красным полёвкам, которые являются переносчиками инфекции, было комфортно в холодный период, из-за чего они активно размножались.

Геморрагическая лихорадка, или так называемая мышиная, — это острая вирусная инфекция, переносчиками которой являются грызуны. Вирус передаётся не только контактным способом, но и воздушно-капельным путём. При этом заболевание сложно распознать, поскольку оно начинает протекать так, как обычная простуда: повышается температура тела, появляется озноб. К медикам люди, как правило, обращаются поздно, когда болезнь начинает поражать почки.