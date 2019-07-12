Психолог рассказала, как не подхватить депрессию из-за "осеннего" лета

Клинический психолог Ирина Коржаева дала несколько советов, которые помогут избежать грустного настроения.

"Осень" в июле, которая наблюдается сейчас в Москве, вполне способна выбить человека из колеи. Психолог Ирина Коржаева в беседе с Лайфом объяснила, как не подхватить депрессию в середине лета, когда погода не радует.

1. Погрустить можно и даже нужно. Отведите на это минут 15. Примите удобное положение, сделайте глубокий вдох-выдох и принимайтесь грустить. Этот процесс лучше закончить чем-то ярким и неожиданным, чтобы дать себе встрепенуться и наполниться решимостью, что погода не может испортить вам жизнь.

2. Используйте сегодняшнюю летнюю "осень" как возможность подумать, перезагрузиться в режиме репетиции — такая возможность выдаётся нечасто. Подумать о планах и возможностях и порадовать себя тем, что есть возможность что-то исправить.

3. В природе происходит что-то очень необычное, в частности коридор затмений, который, безусловно, влияет на настроение и события. Используйте новые знания для того, чтобы трансформировать своё пространство, а в какую сторону — зависит только от вас!

Психолог также рассказала о "ритуале", который может вернуть позитивный настрой: нужно взять два листа бумаги, на одном описать прошедший день, а на втором — сделать всё то же самое, но с позитивной точки зрения.

— Испытайте себя, это будет очень непросто и интересно. Попросите сделать то же самое кого-нибудь из близких, и вы сможете не только на себе почувствовать изменения, но и увидеть их рядом, — отметила Ирина Коржаева.