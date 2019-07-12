Путин поручил увековечить память Жореса Алфёрова

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству учредить стипендию имени Жореса Алфёрова, которая будет вручаться молодым учёным в области физики и нанотехнологий. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Российский лидер также потребовал решить вопрос о присвоении имени Алфёрова Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому академическому университету Российской академии наук.
Также глава государства порекомендовал Правительству Санкт-Петербурга установить мемориальную доску, посвящённую нобелевскому лауреату.
Жорес Алфёров умер 1 марта в возрасте 88 лет. Похороны вице-президента Российской академии наук прошли на кладбище в посёлке Комарово под Санкт-Петербургом. Главный врач больницы РАН Олег Чагунава сообщил, что смерть учёного наступила из-за острой сердечно-лёгочной недостаточности.
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