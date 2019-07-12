Самолёты НАТО провели разведку у западных границ России

Сразу два военных самолёта НАТО провели многочасовую разведку у российских границ — в районе Чёрного и Балтийского морей. Об этом информирует мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Согласно его данным, два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry AWACS поднялись с авиабаз, расположенных в Германии и Греции.

Первый авиационный разведчик провёл полёт у западного побережья Чёрного моря, в воздушном пространстве Румынии. Второй взлетел с немецкой авиабазы, провёл полёт у границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, после чего перелетел в воздушное пространство Эстонии и Латвии, совершил пролёт вдоль границ Ленинградской и Псковской областей.

Примечательно, что в последние недели иностранные беспилотники и самолёты-разведчики стали появляться у российских границ всё чаще. Их замечают над Чёрным морем, около Калининградской области и неподалёку от российских баз в Сирии.