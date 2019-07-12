Послы стран G7 выступили против люстрации Порошенко

Кроме экс-президента Зеленский намерен добиться люстрации многих высокопоставленных лиц, включая спикера Рады, глав СБУ, СНБО и генпрокурора.

Послы стран G7 ("Большая семёрка") не поддержали предложение президента Украины Владимира Зеленского подвергнуть процедуре люстрации экс-главу страны Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба организации на странице в "Твиттере".

Послы похвалили законопроект Зеленского за стремление найти виновных в злоупотреблении служебным положением, но в то же время они отметили, что сегодняшнее положение дел на Украине "не сравнивается с тем, которое имело место быть до "Революции достоинства".

"Революцией достоинства" на Украине называют события осени 2013-го — зимы 2014 года и последовавший за ними госпереворот.

Напомним, Зеленский уже внёс в Раду законопроект о люстрации Порошенко и его окружения. В число лиц, подпадающих под законодательные ограничения, входят главы СБУ, СНБО, Генпрокуратуры, Антимонопольного комитета, таможни, налоговой, а также члены правительства.