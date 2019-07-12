Туристы перевернулись на катамаране при сплаве по реке в КЧР

Группа туристов из Калининградской области перевернулась при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе КЧР. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Всего на борту было четыре человека. Троих вытащили из воды, один пропал без вести. Ещё один житель Калининградской области должен был отправиться с товарищами, но решил остаться на берегу.

Причины инцидента неизвестны, однако на территории республики бушует непогода. Сегодня и завтра сильные дожди с грозами и ветер до 23 метров в секунду.