В США не поддержали идею Зеленского об изменении формата переговоров по Украине

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Фото © Официальный сайт президента Украины

Владимир Путин ранее заявил о готовности России к любому формату переговоров по Украине.

США не поддержали предложения Владимира Зеленского по изменению формата международных переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Представитель Госдепартамента на это заявила, что изменение переговорных форматов не изменит ничего в вопросе выполнения минских соглашений.

Напомним, ранее президент Незалежной предложил расширить состав участников переговоров (Россия, Украина, Германия, Франция) за счёт подключения лидера США. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что Москва готова к переговорам по Украине в любом формате.

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