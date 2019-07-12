Пассажир рейса Тель-Авив — Москва пытался незаконно ввезти в РФ более $40 тысяч

После проведения проверки мужчине вернули десять тысяч долларов — ту сумму, которую можно перемещать без обязательного декларирования.

Сотрудники Шереметьевской таможни остановили 61-летнего гражданина Израиля, который пытался ввезти в Россию более 41 тысячи долларов. Мужчина шёл через "зелёный коридор", не задекларировав денежные средства, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ходе проведения таможенного контроля пассажир предъявил инспектору наличные денежные средства в размере 41 170 долларов США, 355 евро, 560 израильских шекелей и 2500 рублей РФ, — рассказали в пресс-службе.

Общая сумма денежных средств в долларовом эквиваленте составила 41 676 долларов, из них гражданин Израиля должен был задекларировать 31 676 долларов.

После проведения проверки мужчине вернули десять тысяч долларов — это та сумма, которую можно перемещать через таможенную территорию ЕАЭС без обязательного таможенного декларирования в письменной форме.

Действия гражданина Израиля могут быть квалифицированы по статье о незаконном перемещении через таможенную границу наличных денежных средств в крупном размере.

Ранее Лайф сообщал, что на таможне в Шереметьево задержали мужчину, который пытался незаконно провезти в носках 33 бриллианта.