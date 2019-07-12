Американский разработчик придумал "оружие", способное вырубить любой смартфон

Специалист призывает обратить внимание на опасность подобного изобретения, против которого бессильны антивирусы.

Американский разработчик Дэвид Файфилд создал самую мощную в истории "файловую бомбу", способную выключить или заставить зависнуть любой смартфон, планшет или ноутбук. Об этом сообщает Vice.

"Файловые бомбы" представляют собой архивные данные, которые при распаковке заполняют всё свободное на носителе место. Тем самым ресурсов системы перестаёт хватать для обработки процесса.

Изобретение Файфилда весит всего 46 мегабайт, но может вырастать до 4,5 петабайта. Кроме основной "бомбы" разработчик продемонстрировал два варианта попроще. Первый с 42 килобайт распаковывается до 5,5 гигабайта, а второй с 10 мегабайт — до 281 терабайта.

Файфилд призывает общественность обратить внимание на опасность "файловых бомб", ведь антивирусные программы не способны их распознать.

Ранее Лайф писал о вирусе, который маскируется под WhatsApp.