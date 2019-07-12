Росгвардия планирует заняться охраной маковых полей

Росгвардии планируют поручить охрану посевов наркосодержащих растений, которые используются в медицинских, научных и учебных целях. Соответствующий проект закона опубликован на Федеральном портале нормативно-правовых актов.
Охраной этих посевов будет заниматься Росгвардия на договорной основе либо ведомственная охрана федеральных правоохранительных органов.
Отдельно в проекте прописывается охрана опийного мака, который выращивают в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ. К охране таких полей, согласно документу, можно будет привлекать частные охранные организации.
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