Росгвардия планирует заняться охраной маковых полей

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Фото © Pixabay

Росгвардии планируют поручить охрану посевов наркосодержащих растений, которые используются в медицинских, научных и учебных целях. Соответствующий проект закона опубликован на Федеральном портале нормативно-правовых актов.

Охраной этих посевов будет заниматься Росгвардия на договорной основе либо ведомственная охрана федеральных правоохранительных органов.

Отдельно в проекте прописывается охрана опийного мака, который выращивают в промышленных целях, не связанных с производством ‎или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ. К охране таких полей, согласно документу, можно будет привлекать частные охранные организации.

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