В Британии нашли незаконченные сценарии Стэнли Кубрика про супружескую измену

Неизвестные ранее сценарии знаменитого режиссёра Стэнли Кубрика обнаружили в Великобритании. Об этом сообщает портал Guardian.
Незаконченные рукописи получили названия "Женатый мужчина", "Идеальный брак" и "Ревность". Эти записи были сделаны в 1954–1956 годах, в то время у него были проблемы со второй женой, с которой он развёлся в 1957 году.
По словам профессора из Бангорского университета в Уэльсе и ведущего специалиста по творчеству Кубрика Натана Абрамса, записи были обнаружены в доме, где жил режиссёр.
— Это огромное количество материала, о котором мы раньше не знали, — рассказал он.
Амбрас добавил, что в рукописях встречаются идеи, которые позже нашли отражение в фильме "С широко закрытыми глазами". После завершения работы над этой кинолентой в 1999 году режиссёр скончался.
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