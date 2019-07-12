В Британии нашли незаконченные сценарии Стэнли Кубрика про супружескую измену

Записи были сделаны в 1954–1956 годах, в то время, когда у режиссёра были проблемы со второй женой.

Неизвестные ранее сценарии знаменитого режиссёра Стэнли Кубрика обнаружили в Великобритании. Об этом сообщает портал Guardian.

Незаконченные рукописи получили названия "Женатый мужчина", "Идеальный брак" и "Ревность". Эти записи были сделаны в 1954–1956 годах, в то время у него были проблемы со второй женой, с которой он развёлся в 1957 году.

По словам профессора из Бангорского университета в Уэльсе и ведущего специалиста по творчеству Кубрика Натана Абрамса, записи были обнаружены в доме, где жил режиссёр.

— Это огромное количество материала, о котором мы раньше не знали, — рассказал он.

Амбрас добавил, что в рукописях встречаются идеи, которые позже нашли отражение в фильме "С широко закрытыми глазами". После завершения работы над этой кинолентой в 1999 году режиссёр скончался.