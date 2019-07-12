"Ты убил мою мать, чувак!" Заседание суда в США закончилось побоищем

Ближайший месяц сыновья убитой проведут за решёткой. Суд по делу обвиняемого продолжится позже.

В штате Огайо во время заседания суда по делу 62-летнего Дейла Уильямса, обвиняемого в убийстве, произошла драка. Об этом сообщает The Sun.

Сыновья убитой, которую тот расстрелял из пистолета, набросились на него и нанесли несколько ударов, при этом один из братьев крикнул: "Ты убил мою мать, чувак!" Лишь с помощью электрошокеров полицейским удалось восстановить порядок в зале суда, но процесс всё равно пришлось прервать.

Братья ближайший месяц проведут за решёткой за неуважение к суду. Что касается Уильямса, то ему грозит 23-летний срок.