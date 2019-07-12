Зурабишвили заявила, что в Грузии не пострадал ни один российский турист

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что ни один российский турист не пострадал во время антироссийских акций. Об этом сообщает издание DW.
— Ни с одним российским туристом в Грузии ничего не случилось. Как раз наоборот, реакцию российского населения мы увидели, россияне хотят, как прежде, приезжать в Грузию. И я уверена, что поток российских туристов возобновится, — сказала Зурабишвили.
Президент добавила, что "Грузия открыта для всех, кто по-настоящему приезжает с добрыми намерениями".
Авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено после начавшихся 20 июня в Тбилиси антироссийских акций. Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты между странами с 8 июля. Как писал Лайф, 7 июля грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию.
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