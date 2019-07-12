Зурабишвили заявила, что в Грузии не пострадал ни один российский турист

Лидер закавказской страны уверена, что поток туристов из России рано или поздно возобновится.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что ни один российский турист не пострадал во время антироссийских акций. Об этом сообщает издание DW.

— Ни с одним российским туристом в Грузии ничего не случилось. Как раз наоборот, реакцию российского населения мы увидели, россияне хотят, как прежде, приезжать в Грузию. И я уверена, что поток российских туристов возобновится, — сказала Зурабишвили.

Президент добавила, что "Грузия открыта для всех, кто по-настоящему приезжает с добрыми намерениями".

Авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено после начавшихся 20 июня в Тбилиси антироссийских акций. Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты между странами с 8 июля. Как писал Лайф, 7 июля грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию.