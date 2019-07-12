Житель Владимирской области убил жену, изгоняя из неё "бесов"

Следственный комитет намерен требовать заключения мужчины в психиатрическую клинику.

Житель Владимирской области убил супругу из-за того, что "голоса" приказали ему изгнать из неё "нечистую силу". Об этом сообщается на официальном сайте главного управления СК по региону.

Инцидент произошёл в городе Александрове 6 июля. Согласно информации следствия, в одной из комнат местного общежития 47-летний мужчина внезапно напал на жену и пытался её задушить, после чего забил молотком.

Со слов обвиняемого, некоторое время назад он "завязал" с употреблением алкогольных напитков, а в день убийства некие "голоса" приказали ему изгнать из супруги "нечистую силу".

Подозреваемый был заключён под стражу. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Уточняется, что следователь намерен ходатайствовать о помещении жителя города Александрова в психиатрическое медицинское учреждение, учитывая обстоятельства происшествия.