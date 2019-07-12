Меньшов назвал жестокой болезнью запрет на посещение Украины

Возможной причиной того, что СБУ запретила въезд режиссёру, является переданный в пользу Донбасса миллион рублей.

Актёр и режиссёр Владимир Меньшов назвал жестокой болезнью ситуацию, при которой ему запрещён въезд на Украину.

— Я отношусь к этому как к жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить, — заявил Меньшов в эфире телемоста между Россией и Украиной на канале "Россия 1".

Въезд на Украину Меньшову запретили в 2016 году решением СБУ. Причиной могло послужить то, что режиссёр передал миллион рублей в пользу Донбасса.

Телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить" прошёл по "Скайпу". Изначально трансляцию планировалось организовать совместно с украинским телеканалом NewsOne, однако он отменил телемост из-за угроз сотрудникам.