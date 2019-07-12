В Киеве представили турмаршрут по местам съёмок сериала "Чернобыль"

Туристическую путёвку в зону отчуждения можно будет заказать уже на следующей неделе.

Киевские власти и туроператоры представили маршрут по локациям съёмок мини-сериала "Чернобыль". Об этом сообщается на официальном портале Администрации Киева.

Отмечается, что благодаря сериалу HBO многие люди из самых разных уголков мира заинтересовались событиями, произошедшими на Чернобыльской АЭС в 1986 году, и зоной отчуждения в целом. После выхода сериала поток туристов в регион заметно увеличился. Ожидается, что число путешественников возрастёт в разы после открытия официального туристического маршрута.

Во время экскурсии туристы увидят такие киевские локации, показанные в сериале, как контрольно-пропускной пункт Дитятки, улицы Крещатик и Богдана Хмельницкого, а также национальный музей "Чернобыль" и Арка дружбы народов. В целом маршрут рассчитан на четыре часа.

— Как украинцы, так и иностранцы мечтают увидеть места, изображённые в сериале. Ведь Чернобыльская зона особенная, тут у истории есть точное время начала, но нет точного времени окончания, — говорится на презентационном ролике.

Тур в Чернобыль можно будет заказать уже 15 июля на сайте официального туристического гида Киева у операторов и сертифицированных гидов. Стоимость для украинцев составит $145, для иностранных гостей — $185.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ, который снимает все запреты на посещение Чернобыля. Также, согласно документу, создаётся "зелёный коридор" для туристов. Глава государства отметил, что зона отчуждения станет "одной из точек роста новой Украины".

Между тем сотрудник российского Института радиации и гигиены Михаил Балонов рассказал, что сейчас в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС есть опасности пострашнее радиации.