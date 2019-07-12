"Роскосмос" показал первые снимки с нового метеоспутника

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Фото © Twitter/roscosmos

Новый метеоспутник заменил предыдущую версию "Метеор-М" № 2-1, которая вышла из строя при запуске 28 ноября 2017 года.

"Роскосмос" опубликовал первое изображение с метеоспутника "Метеор-М" № 2-2, запущенного неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

— Сегодня осуществлён перевод в режим съёмки многозонального сканирующего устройства малого разрешения (МСУ-МР). Проведённый анализ данных показал, что прибор работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Снимки космического аппарата уже переданы его разработчику. "Метеор-М" № 2-2" — гидрометеорологический спутник, пришедший на смену "Метеору-М" № 2-1, вышедшему из строя после запуска с космодрома Восточный 28 ноября 2017 года.

Напомним, уже 5 июля с космодрома Восточный успешно стартовала ракета "Союз-2.1б".

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