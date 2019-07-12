"Роскосмос" показал первые снимки с нового метеоспутника

"Роскосмос" опубликовал первое изображение с метеоспутника "Метеор-М" № 2-2, запущенного неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
Получены первые данные с нового гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, запущенного 5 июля с космодрома #Восточный — https://t.co/FMXATKRsAF— РОСКОСМОС (@roscosmos) 12 июля 2019 г.
Все обеспечивающие системы работают в штатном режиме и без замечаний pic.twitter.com/CdkMe9jU8h
— Сегодня осуществлён перевод в режим съёмки многозонального сканирующего устройства малого разрешения (МСУ-МР). Проведённый анализ данных показал, что прибор работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.
Снимки космического аппарата уже переданы его разработчику. "Метеор-М" № 2-2" — гидрометеорологический спутник, пришедший на смену "Метеору-М" № 2-1, вышедшему из строя после запуска с космодрома Восточный 28 ноября 2017 года.
Напомним, уже 5 июля с космодрома Восточный успешно стартовала ракета "Союз-2.1б".
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