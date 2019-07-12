В офисе соратника Зеленского нашли "жучок"

В Мариуполе в офисе кандидата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обнаружили подслушивающее устройство. Об этом сообщает пресс-служба партии.
На место были вызваны сотрудники полиции. Проводятся следственные действия, идёт поиск других подслушивающих устройств.
Внеочередные выборы в Раду намечены на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе: одна половина депутатов (225 человек) будет выбрана по партийным спискам, другая половина — в мажоритарных округах. Проходной барьер составит 5%.
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