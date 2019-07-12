Чемпиона мира по боксу из Казахстана задержали по подозрению в убийстве

Казахского боксёра задержали в восьми километрах от посёлка, где было совершено убийство, в степи.

Обладатель регионального титула национальной боксёрской ассоциации NBA Americas в полулёгком весе Аслан Муканов задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщает казахстанское издание Tengrinews.kz.

31-летний боксёр из Костанайской области, который в марте завоевал титул чемпиона мира по версии NBA, нокаутировав в первом раунде венесуэльца Стивена Монтерроса, последние полтора года жил и тренировался в Колумбии, однако не так давно вернулся на родину.

Согласно информации регионального департамента полиции, в четверг, 11 июля, в городе Аксае Бурлинского района Западно-Казахстанской области был обнаружен труп Серика Пшенбаева, 1987 года рождения. Сообщение об убийстве поступило через дежурный пульт от местной жительницы. Женщина рассказала, что Пшенбаев поехал в соседний посёлок к сестре, но был зарезан ножом.

В преступлении подозревается Муканов. Для его задержания сотрудники правоохранительных органов разработали план "Перехват".

— Подозреваемый с места преступления скрылся, он переплыл речку, его задержали в восьми километрах от посёлка Алтын дала, в степи, — приводит слова начальника отделения местной полицейской службы Костанайского района Серика Ракишева издание.

Сейчас боксёр находится в местном отделении полиции. В отношении него было заведено уголовное дело по части 1 статьи 99 УК Казахстана "Убийство". Обстоятельства происшествия выясняются. По факту инцидента проводится досудебное расследование.