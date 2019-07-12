В Якутии после расстрела правоохранителей возбудили уголовное дело

Подозреваемый открыл огонь по патрульной машине из карабина "Тигр", в результате погиб сотрудник Росгвардии.

Следственные органы СУ СКР по Республике Якутия возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после того, как местный житель открыл по ним стрельбу. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Поздно вечером 12 июля в дежурную часть отдела МВД России позвонила женщина. Она сообщила, что из-за ссоры с супругом её жизнь находится в опасности.

Когда наряд из двух человек прибыл к дому, подозреваемый открыл огонь по патрульной машине из карабина "Тигр". В результате сотрудник Росгвардии скончался на месте происшествия.

— Помощник оперативного дежурного получил ранения. Он госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — уточнила представитель СКР.

Нападавший покончил с собой. На месте инцидента работают следователи, они допрашивают супругу подозреваемого и других свидетелей трагедии. Ход расследования уголовного дела взяли на контроль в Центральном аппарате СКР.