Стало известно, когда задержанные в Мексике туристы вернутся в Россию

Группа россиян, не прошедших пограничный контроль в аэропорту мексиканского города Канкун, вернётся на родину рейсом авиакомпании Nordwind 16 июля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на почётного консула РФ в штате Кинтана-Роо Армину Вольперт.

— Так как не было возможности отправить их тем же рейсом, как это происходит обычно, они должны ждать следующего чартера, который будет 16 июля, — сказала консул.

Ранее Лайф сообщал, что в Мексику не пустили две группы российских туристов. Миграционная служба сочла, что цели их поездки не соответствуют действительности.