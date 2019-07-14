Музыка объединяет. Эмир Кустурица седьмой раз проводит уникальный фестиваль

50 музыкантов состязаются в исполнении русской классической музыки в атмосфере творческой свободы.

В живописном уголке Сербии, этнодеревне Дрвенград, проходит фестиваль классической русской музыки Kustendorf Classic, учреждённый Эмиром Кустурицей в 2013 году. На него собрались известные исполнители и юные конкурсанты из России, Белоруссии и Сербии. Фестиваль проводится в седьмой раз при поддержке компании "Газпром нефть".

Конкурсанты погружены в природную этническую среду. Музыка звучит отовсюду. Участники отмечают, что опыт мэтров и взаимоподдержка необыкновенно помогают им выступать и достигать новых высот в исполнении классических произведений.

Режиссёр Эмир Кустурица напомнил о богатстве русской классической музыки.

— Я думаю, что нет другой такой страны в мире, в которой так много талантливых композиторов, как у вас. Это объективный комплимент, — сказал мэтр, обращаясь к России.

Участник фестиваля из Сербии Виктор Влайич рассказывает, что именно на этом мероприятии он открыл для себя общие для наших народов нюансы классического пения.

— Абсолютно потрясающе, мы на природе. Здесь так много людей из России, мы так рады встрече, делимся опытом. Пение и культура уникальны, — заявил молодой исполнитель.

С какими трудностями сталкиваются участники конкурсной программы и каково выступать в первый раз, рассказал Никон Мазоль из Белоруссии.

— Когда мы только приехали, на следующий день мне нужно было играть. Но у меня сломался смычок. Вечером я не заметил его на кровати и сломал. Пришлось ночью искать замену, мне помогли, я готовился и репетировал очень тщательно. Тут необыкновенная атмосфера дружелюбия и помощи, что очень помогает при выступлении, — поведал юноша.

Уникальность конкурса отмечают и в жюри, в состав которого входит пианист, народный артист России Юрий Розум. Он провёл сегодня мастер-класс для юных исполнителей.

— Это очень серьёзный конкурс. Причём для меня в первые годы это была загадка, потому что здесь нет приманки, которая привлекает к себе известных музыкантов на большие конкурсы. Как в символической матрёшке. Но можно прожить и без неё. А уровень мероприятия тем временем растёт, исполнители держат очень высокую планку. Я понял, что ребятам очень важна эта атмосфера и, конечно, личность талантливейшего человека — Эмира Кустурицы, помощь организаторов. Потому что такая компания, как "Газпром нефть", берёт на себя организаторские функции. От этого тоже многое зависит, — сказал Юрий Розум.

Главные награды фестиваля — золотая, серебряная и бронзовая матрёшки.