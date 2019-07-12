Зеленский заявил, что у него "не спадёт корона" позвонить в Москву

Лидер Незалежной также обратил внимание, что Москва и Киев готовы к обмену всеми заключёнными.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что с него "не спадёт корона", чтобы позвонить в Москву и обсудить вопрос освобождения арестованных украинских моряков.

Лидер Незалежной также обратил внимание, что Москва и Киев готовы к обмену всеми заключёнными.

— Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят, — отметил Зеленский, комментируя беседу с Путиным.

Напомним, 11 июля президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Главы государств договорились продолжать контакты в нормандском формате, а также обсудили возможность освобождения удерживаемых лиц.