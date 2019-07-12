Подача газа на ТЭЦ-27 в Мытищах восстановлена после пожара

"Мосгаз" восстановил подачу газа на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, где 11 июля произошёл сильный пожар. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что перед пуском специалисты установили запорное устройство с дистанционным управлением на газопровод. Сейчас к вводу готовится вторая линия газопровода.

Ранее Лайф сообщал о сильном пожаре на Северной ТЭЦ в Мытищах, который произошёл утром 11 июля. В результате пострадало 13 человек и один погиб. Жертвой ЧП стала вахтёр, которая первой подала сигнал о возгорании. Лайф публиковал кадры возгорания, снятые с дрона, а также видео первых секунд пожара.